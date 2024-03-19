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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

النيابة تعاين موقع حريق عقار شامبليون للوقوف على أسبابه

جانب من آثار الحريق
جانب من آثار الحريق

أنهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إجراءات عمليات التبريد عقب الانتهاء من إخماد النيران التي اندلعت في عقار سكني في شارع شامبليون بمنطقة وسط البلد، وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان من سكان العقار الذي نشبت به النيران لمعرفة أسباب اشتعالها، كما يقوم فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية بالمعاينة للوقوف على مصدر النيران.


النيابة تعاين موقع حريق عقار شامبليون

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، علي  حريق محدود ،تبين من التحريات، أنه نشب في عقار سكنى بمنطقة وسط البلد ،تحديدا في شارع شامبليون، دفعت قوات الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ ب5ـ سيارات إطفاء نجحت في إخماد الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من أحد العقارات، تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

الدفع بـ5سيارات إطفاء.. السيطرة علي حريق في وسط البلد


البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة إطفاء القاهرة بنشوب حريق في عقار سكنى بشارع شامليون وسط البلد ،توجهت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين أن النيران بدات من الطابق الثالث بألعقار محل البلاغ وتمت السيطرة على النيران في وقت قصير.

نقاش ينهي حياته في نهار رمضان ببولاق الدكرور 

كما أقدم نقاش علي إنهاء حياته شنقًا، اليوم الثلاثاء، داخل مسكنه في بولاق الدكرور بالجيزة، وقالت التحريات الأولية، إن إدمانه لمخدر الآيس،  وراء إقدامه على ارتكاب الواقعة، إذ أفادت أسرته بعدم وجود شبهة جنائية.
وتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة،  إخطارًا من رئيس مباحث بولاق الدكرور، بتخلص «نقاش»- عمره 41 عامًا داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسيه.
و كان قد ورد من الأهالي ، بلاغا إلي  وحدة المباحث في بولاق الدكرور بالعثور على جثة رجل في شقته، وبالانتقال والفحص اتضح أن الرجل أعد لنفسه مشنقة إذ علق رقبته في «جنش»، وباستدعاء زوجته قالت إن زوجها حاول إنهاء حياته قبل 3 أشهر بـ«سم الفئران»، وبنقله إلى معهد السموم كُتب له عمرًا جديدًا، ليعيد المحاولة مرة أخري متخلصًا من حياته بطريقة مأساوية.


بإخطار النيابة العامة، طلبت نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرفها، لتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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