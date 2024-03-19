إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص

أصيب 5 اشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

فور تلقى شرطة النجدة البلاغ على الطريق الصحراوى فى أطفيح، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وحررمحضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وكان قد أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصابين الي المستشفى للعلاج، وعل الفورتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوى بوجود حادث تصادم سيارتين ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

كما لقى عامل مصرعه، فيما أصيب 8 آخرين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال بطريق الروبيكي - بدر أمام منطقة الجلود على أطراف مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول كلا من: "إسلام السيد" 30 عاما، مقيم بمدينة القنايات، و"رضا عبدالهادي، 45 عاما، مقيم بمدينة القنايات، و"باسم فكري" 35 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، و"أسامة السيد" 40 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، و"كريم علي" 13 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، و"حسين هادي" 14 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، و"صلاح حمادة" 15 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، و"عاطف إسماعيل" 19 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، و"عبدالله عبدالمنعم" 35 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال بطريق الروبيكي - بدر أمام منطقة الجلود على أطراف مدينة العاشر من رمضان، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.