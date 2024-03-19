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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الويشي يكشف سبب فشل انتقاله إلى الزمالك

الويشي
الويشي

تحدث رضا الويشي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس عن سبب فشل صفقة انتقاله إلى الزمالك قبل عدة مواسم.

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رضا الويشي يكشف كواليس مغادرته للأهلي "بعد وعد جوزيه"

أضاف رضا الويشي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعدما غادرت الأهلي، انتقلت إلى المقاولون العرب، الذي خضت معه أفضل فترات مسيرتي".

وواصل الويشي: "بعد أول موسم لي في المقاولون العرب سجلت 12 هدفًا، وهداف الدوري حينها كان محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك قد سجل 13 هدفًا".

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رضا الويشي ينضم لـ لافينا لمدة موسم ونصف

وأضاف: "نادي الزمالك  تقدم بعرض لضمي، وعقدت جلسة مع أحمد رفعت، نجم الزمالك السابق، ولكن مسئولي المقاولون العرب تمسكوا باستمراري في صفوف الفريق".

وأختتم رضا الويشي تصريحاته قائلًا: "تعلمت من عماد متعب الكثير، أنا أحبه كثيرًا، هو يركز في الملعب فقط، ولا يتحدث كثيرًا، ويتحرك في منطقة الجزاء بشكل غير عادي، وهو يحب الخير للجميع".

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