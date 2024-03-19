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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران تندد باتهامات أمريكا وبريطانيا بشأن أمن البحر الأحمر

أمن البحر الأحمر
أمن البحر الأحمر

بعثت إيران، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، ردا على القضايا المطروحة في الاجتماع الأخير للمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، رافضة اتهامات أمريكا وبريطانيا ضدها.

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وأعلن السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في الرسالة، رفضه للـ"اتهامات التي لا أساس لها، والتي وجهتها أمريكا وبريطانيا ضد إيران، فيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر واليمن"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".

واعتبر إيرواني، هذه الاتهامات، "ذريعة تستخدمها واشنطن ولندن، لدفع أجندتهما السياسية القصيرة النظر، وكذلك لتبرير وشرعنة أعمالهما غير القانونية وعدوانهما العسكري على اليمن".

وأضاف إيرواني: "كما ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإشارة غير المبررة والمطالبة غير المثبتة ضد طهران، في البيان الذي تلاه مندوب فرنسا في الاجتماع المذكور"، مضيفا أن "طهران تطلب من باريس، باعتبارها عضوا دائما في المجلس، التصرف بمسؤولية أكبر، والامتناع عن توجيه الاتهامات السياسية ضد الدول المستقلة الأخرى دون سبب".

وتابع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدين مرة أخرى، العدوان العسكري المستمر والاستخدام غير القانوني للقوة ضد اليمن من قبل ما يسمى بالتحالف الذي تقوده أمريكا، فإن الاعتداءات التي تنتهك بشكل واضح سيادة اليمن ووحدة أراضيه والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعتبر تهديدًا خطيرًا لسلام واستقرار المنطقة".

وفي / نوفمبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، تضامنًا مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة ضد إسرائيل.

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