حادث أتوبيس جامعة أم القرى يثير الحزن بمكة بعد وفاة طالبتين.. تفاصيل

تصدر حادث أتوبيس جامعة أم القرى مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، وتسبب في حزن الملايين من السعوديين حيث أسفر الحادث الذي وقع أمس الاثنين على طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة عن وفاة طالبتين وإصابة أخريات.

حادث باص جامعة أم القرى، هكذا بحث الكثيرون خلال الساعات الأخيرة معربين عن حزنهم الشديد الممزوج بالغضب لرحيل الطالبتين إثر حادث مروري في شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لوسائل الإعلام السعودية فقد وقع الحادث لمركبة من نوع "باص" على متنها عدد من الطالبات في جامعة أم القرى، مما تسبب بوفاة طالبتين وإصابة أخريات.

كما نشرت الصفحة الرسمية لجامعة أم القرى، تقدم رئيس جامعة أم القرى ومنسوبوها بخالص الدعاء للطالبتين المتوفيتين أمس الاثنين إثر حادث مروري؛ وخالص العزاء والمواساة لذويهما، وبالدعاء للمصابات بالشفاء العاجل.

وأشارت المعلومات التي نقلتها الصحف السعودية إلى أن المركبة التي تعرضت للحادث تتبع لإحدى الشركات المتخصصة في نقل الطالبات، فيما طالب أولياء الأمور بضرورة التشديد على سائقي الباصات بالالتزام بتعليمات المرور والسلامة المرورية.