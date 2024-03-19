بايدن: طلبت من نتنياهو استهداف حماس بدون الاقتحام البري لرفح الفلسطينية

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحماية الكيان الصهيوني بشتى الطرق وتساعده في التخلص من المقاومة الفلسطينية "حماس"، ولكنها تسعى لإظهار تضامنها (المصطنع) مع شعب غزة من المدنيين والأطفال بتأكيد رئيسها جو بايدن على تحدثه الدائم مع الجانب الإسرائيلي بضرورة اتخاذ هدنة ووقف إطلاق النار للوصول لاتفاق يحمي المحتجزين لدى حماس من الإسرائيليين ويقلل الخسائر البشرية من المدنيين الفلسطينيين.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، فقد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال فريق إلى واشنطن لبحث سبل استهداف حركة حماس من دون القيام بعملية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتابع "بايدن" أنه أكد خلال اتصال هاتفي مع "نتنياهو" على أهمية الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر لأسابيع كجزء من اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، بحسب قناة “القاهرة الإخبارية”.