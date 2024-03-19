الجزائر تدعو الدول لتطبيق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

في محاولة للدفاع عن معاهدة حظر الانتشار النووي، دعت الجزائر الدول التي تمتلك الأسلحة النووية إلى "الالتزام بشكل بناء" بالحفاظ على سلامة نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تجنبًا لاندلاع المزيد من الحروب.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، في نيويورك، خلال اجتماع مجلس الأمن حول نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وعبر بن جامع عن قلق بلاده العميق تجاه تضاعف التوترات الدولية والتهديد الوشيك الذي يلوح في الأفق باندلاع حرب نووية، مشيرا إلى أن نزع السلاح النووي ليس مجرد التزام قانوني، ولكنه ضرورة أخلاقية لأن الأسلحة النووية لا تزال تمثل أخطر تهديد للبشرية وبقائها.

وأكد السفير الجزائري أن بلاده، باعتبارها مدافعا دائما عن معاهدة حظر الانتشار النووي، تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى احترام التزاماتها بموجب المادة السادسة واتخاذ تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي.

وتابع أن الجزائر تدعو أيضًا الأطراف غير الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي إلى الانضمام دون تأخير ودون شروط إلى المعاهدة كأطراف غير حائزة للأسلحة النووية.