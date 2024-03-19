في رمزية تضامنية لافتة.. الإسبان يتظاهرون ضد إسرائيل

في محاولة من المجتمع الدولي للتعبير عن اعتراضه على مذابح الكيان الصهيوني الممتدة منذ السابع من أكتوبر الماضي ولم تجف بحور دمائها حتى الآن، تظاهر الآلاف من المواطنين في مدينة سيباستيان الإسبانية للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة، واتخذت مظاهرتهم شكلًا لافتًا، دعا الكثيرين للتعليق عليه.

قدمت تلك التظاهرة رمزية عبر صنع لوحة بشرية ضخمة تذكر بتاريخ المأساة بمدينة "غرنيكا"، التي خلدها الفنان العالمي بيكاسو بلوحة له، رسمها المتظاهرون بأجسادهم للمطالبة بوقف الإبادة في غزة وعدم تكرار تلك الجريمة.

وتفاعل النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ واسعٍ وأشادوا بالتظاهرة باعتبارها تشكل رمزية تضامنية قوية مع قطاع غزة الذي يتواصل العدوان عليه منذ 164 يومًا مخلفا أكثر من مائة ألف شهيد وجريح، في ظل استمرار الصمت والتواطؤ الدولي.

يُذكر بأنّ بلدة غرنيكا في بلاد الباسك في شمال إسبانيا، قُصفت جوياً خلال الحرب الأهلية الإسبانية عام 1937، وكان لهذا القصف الوقع الكبير بين الناس في جميع أنحاء العالم، عندما رسم الفنان الإسباني بيكاسو لوحته الشهيرة “غرنيكا"، والتي بها تضامن المتظاهرون مع أهلنا في غزة وأعربوا عنها بتشكيل علم فلسطين بأجسادهم.