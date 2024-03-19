اشتية: الأولوية لوقف العدوان على القطاع وفتح كافة المعابر

خلال استقباله وزير خارجية سنغافورة

مع استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل ومدن فلسطين وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية، وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، بحضور عدد من أعضاء البرلمان السنغافوري وممثل سنغافورة لدى فلسطين هوازي ديبي، لاستعراض تطورات عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكد اشتية خلال الاجتماع الذي عقد في رام الله، على أن الأولوية هي وقف العدوان على القطاع وفتح كافة المعابر لإدخال المساعدات الاغاثية والطبية، قائلًا: "إسرائيل تشن علينا عدة حروب، حرب على الأرض والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان، وحرب على الإنسان بالقتل والاعتقال والتهجير، وحرب على المال من خلال الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة، وحرب على الرواية الفلسطينية".

وحذر اشتية من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لرفح والتي تأوي أكثر من 1.5 مليون نازح، وضرورة وجود جهد دولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة، والبدء بإعادة الإعمار.