الجمعة.. أمسية شعرية وغناء بدوى فى نادى محافظة الفيوم

ينظم نادى محافظة الفيوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة فى التاسعة مساء يوم الجمعة القادم بمسرح النادى الجديد، أمسية شعرية بدوية وفنية للفنان أنور أبو مطير نسر الفن البدوى، الذى يشدو بأجمل أغانيه البدوية، ويشارك خلالها الشاعر البدوى سيف العياط الرمحى، بقصائده البدوية.

الأمسية الفنية تأتى فى إطار إحياء التراث المصرى بمختلف فنونه وشتى فروعه لاسيما التراث الموسيقى البدوى، للحفاظ على الهوية المصرية، والاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والتاريخ والتراث البدوى.

الأغانى البدوية

تتضمن الأمسية الفنية عددًا من الأغانى الشهيرة منها " موال يا طبيب و يا عينى توبى - وين زمانه - غايب يا شيال أحمولي - اصلك فعلك يا عم - الغالى رحل - خليها يا العين على الله - والمشكه الغير لله مذله"

يذكر أن الفنان انور ابو مطير، له العديد من الالبومات والكليبات الفنية، وله شهرة كبيرة بين العائلات والقبائل العربية، ويشاركه فى الاحتفالية باقة من عمالقة الفن البدوي.

والشاعر سيف العياط الرمحى، من أبناء مركز اطسا، وهو من الشعراء الواقعيين، ويتخلل الأمسية الفنية مقتطفات من إنتاجه الادبى الذى يدور حول التراث و البادية والقبائل والعواقل العربية.