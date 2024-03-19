اليوم أولى جلسات محاكمة عدلي القيعي في سب وقذف رئيس بيراميدز

تنظر اليوم، الثلاثاء، المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أولى جلسات محاكمة عدلي القيعي المذيع بقناة النادي الأهلي في دعوى الجنح بسب وقذف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز.

وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش الشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، خلال إحدى حلقات برنامجه ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي، وشهدت الكثير من الاتهامات بدون دليل حملت إساءة وقرر معها رئيس بيراميدز تصعيد الأمر واللجوء للقضاء للحصول على حقه.

وطالب محامي رئيس نادي بيراميدز في دعواه المقامة أمام المحكمة الاقتصادية بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه، مؤكدا في الدعوى أن عدلي القيعي هاجم موكله ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني.