"شعره كيرلي وأبيضاني وحلو" كلمات أم فلسطينية تضع مسلسل لانش بوكس في ورطة مع الجمهور

وقع مسلسل لانش بوكس" في خطأ فادح، تسبب في حالة من الجدل وغضب المشاهدين، بعد استخدامه عبارة "شعره كيرلي وأبيضاني وحلو" والتي تعود للطفل الراحل يوسف الذي استشهد إثر الحرب الإسرائيلية البشعة على أهالى قطاع غزة، ضمن أحداث المسلسل الكوميدي الذي يعرض خلال السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

الطفل يوسف ومسلسل لانش بوكس

جميلة عوض وأبطال مسلسل لانش بوكس في مأزق مع الجمهور

تسببت حلقة أمس لمسلسل لانش بوكس، بطولة الفنانة غادة عادل وجميلة عوض، في فتح أبواب النار على صناع المسلسل، بعد أن استخدمت النجمة الأخيرة عبارة "شعره كيرلي وأبيضاني وحلو" وهي تبحث عن شخص يدعي ياسين في محل إلكترونيات وسألت الموظف المسئول، فتقول له: لو سمحت أنا كنت جاية اسأل عن حد بيشتغل عندكوا هنا اسمه يوسف أو ياسين، أشقر كده شعره كيرلي وحليوة.

اسم المسلسل: لانش بوكس

كاتب المسلسل: عمرو مدحت نفى أن هذا النص كان مكتوب في السيناريو



هل كان المقصود ركوب الموجة أم الاستهتار بأحزان الفلسطينيين؟ pic.twitter.com/6iPyoT8jFV — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) March 18, 2024

وعلى الفور تذكر المشاهدين هذه الجملة عندما قالتها أم الطفل الفلسطيني الشهيد "يوسف" وهي تبحث عن ابنها الصغير وسط الضحايا، وسادت حالة من الغضب واعتبروا رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغلالا لمأساة أهالي الشهداء في غزة لكتابة سيناريوهات مسلسلات، وليس بها أي مراعاة لمشاعر أهالي فلسطين.

الطفل يوسف صاحب جملة شعره كيرلي وأبيضاني وحلو

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفتحون أبواب النار على مسلسل لانش بوكس

تصدر اسم مسلسل لانش بوكش، مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخض موقع "إكس" تويتر سابقًا، وانتشر مقطع الفيديو وسرعان ما تفاعل رواد مواقع السوشيال ميديا معبرين عن غضبهم واستغلال مأساة أهالى قطاع غزة لكتابة الأعمال السينمائية والدرامية.

علق رواد موقع "إكس على الأمر حيث قال متابع :" أوجاع الشعب الفلسطيني ومأساته أصبحت توظف في المسلسلات العربية الكوميدية".

لانش بوكس

وأضاف متابع يدعي يزن :" في مسلسل مصري اسمه لانش بوكس استخدم نفس الجملة الي قالتها والدة طفل شهيد في غزة"، بينما قال أخر :" هو ايه اللى وصلنا ليه ده للدرجه دى وصل الفن للانحطاط وملايين تنصرف على الفاضى ومستوى هابط وكمان تتريقو على شهيد مش كفايه خيبتنا أننا متكتفين مش عارفين ندافع عن اخواتنا ف فلسطين لعنه الله على كل اللى شارك ف المسلسل ده".

لانش بوكس

وانهالت التعليقات والتي هاجمت صناع المسلسل وجاءت كالتالي، "في بعض المواقف بقيت اصدق أن الإنسان دا أقسي وأكثر الكائنات الحية أذيه لغيره لمجرد الاستفاده"، "رجفت صوت الام و هي بتحكي كيرلي بورجيك حجم المعاناه يلي لا تؤخذ بأي سياق درامي الا لنقل الواقعه الجريمه نفسها".

لانش بوكس

لانش بوكس