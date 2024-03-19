عدم توازن الماء والملح يسبب تورمًا شديدًا في الجسم

يساهم تناول بعض الأطعمة في حدوث تغير في توازن الماء والملح وظهور تورم شديد في الصباح.

وأشار الأطباء إلى أن النظام الغذائي اليومي له تأثير كبير على المظهر، فالإدمان على بعض الأطعمة يسبب ظهور علامات غير مرغوب فيها تشير إلى احتباس السوائل في أنسجة الجسم.

ذكرت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" أن انتفاخ الوجه، وتورم الجفون، والأكياس تحت العينين - غالبًا ما يتم تفسير التغير في المظهر في الصباح من خلال تغير في توازن الماء والملح".

قالت ممثلة Rospotrebnadzor، عالمة الأوبئة مارينا فيرشينينا، إن جزيئات بعض المواد "تجذب" الماء - فهي تثير تغيرات في توازن الماء والملح في الجسم، مما يؤدي إلى احتباس السوائل والتورم. يعرف الكثير من الناس أن المخللات تساهم في هذا التورم. لكن الدكتورة فيرشينينا أكدت: أن الكربوهيدرات البسيطة تسبب تورمًا شديدًا مع الملح.

وأوضح الطبيب أن “قائمة المنتجات “الخبيثة” في هذا الصدد تشمل تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر”.

أما بالنسبة للملح، أوضحت فيرشينينا: أن هذه التوابل لديها القدرة على الامتصاص السريع في الأمعاء، مما يؤدي إلى زيادة حادة في مستويات الصوديوم في الدم ويبدأ الجسم، في محاولة لتقليله، في الاحتفاظ بالسوائل، والتي (إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة) تفرز بأمان مع الملح الزائد، ولكن نظام هذا الإزالة لا يتم تنشيطه على الفور، لذلك يمكنك ملاحظة التورم الذي يظهر في المرآة لبعض الوقت.

وأضاف الطبيب: "من الجدير بالذكر أيضًا أن التورم يحدث بسبب الأطعمة المعلبة والبطيخ".

نصيحة طبية: في التغذية اليومية، يجب استبدال الملح في كثير من الأحيان بالتوابل الطبيعية على سبيل المثال، الكركم والشمر والكمون والقرنفل.