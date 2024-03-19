عروض التنورة تزيّن أولى "ليالي رمضان" بميدان السواقي في الفيوم

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية المركزية بميدان السواقي بمدينة الفيوم، في إطار برامج وزارة الثقافة.

جاء ذلك بحضور لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وسماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم، وعدد من رواد فرع ثقافة الفيوم.

عرض فني لفرقة الإنشاد الديني ضمن ليالي رمضان الثقافية بالفيوم

بدأت الفعاليات بعرض مميز للتنورة التراثية للفنان أحمد سيد، وزياد سيد، أعقبها عرض فني لفرقة بنها للإنشاد الديني بقيادة المايسترو حسن إبراهيم، قدمت خلاله باقة من الأغنيات الدينية التي تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي منها "صلى الله على سيدنا محمد، أسماء الله الحسنى، يا رسول الله، يا صلاة الزين، القلب يعشق كل جميل، يا إمام الرسل، إلهي ما أعظمك، قسما بنور المصطفى، إلى رحاب يثرب"

واُختُتِمَت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم قدمت خلاله الفرقة باقة متنوعة من الأغنيات منها "المسك فاح، أم النبي، مولاي، يا بهية، رمضان كريم، عيون القلب، جانا الهوي".

وتتواصل فعاليات ليالي رمضان الثلاثاء الموافق 9 رمضان من خلال عروض فنية لفرقتي شبين القناطر للغناء الشعبي، وأبي قير للموسيقي العربية، ويتضمن يوم 10 رمضان عروضا لفرقتي أبي صير للآلات الشعبية والسويس للموسيقى العربية، أما اليوم التالي فيشمل عروضا لفرقتي كورال ذوي الاحتياجات الخاصة بروض الفرج والسويس للموسيقى العربية.

وتتواصل الفعاليات المنفذة تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، يوم 12 رمضان مع فقرة تنورة وعرض لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، التي تواصل عروضها في اليوم التالي إلى جانب فقرة إنشاد ديني لفرقة الفيوم.



ويشهد يوم 14 رمضان عرضا مميزا لفرقة عرب الفيوم البدوية، يعقبه فقرة غنائية لفرقة المنصورة للموسيقى العربية التي تواصل عروضها أيضا في اليوم التالي، إلى جانب عرض فني لفرقة الواحات البحرية.

وفي يوم 16 رمضان تقدم عروض لفرقتي الفيوم للإنشاد الديني وطنطا للموسيقى العربية، التي تستكمل عروضها في اليوم الختامي 17 رمضان إلى جانب عرض فني لفرقة كورال أطفال الفيوم.