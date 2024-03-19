الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كواليس فشل إنتقال رضا الويشي للزمالك

رضا الويشي
رضا الويشي

كشف رضا الويشي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس تعثر صفقة انتقاله إلى الزمالك قبل عدة مواسم.

إقرأ أيضًا..

txt

رضا الويشي ينضم لـ لافينا لمدة موسم ونصف


وقال رضا الويشي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعدما غادرت الأهلي، انتقلت إلى المقاولون العرب، الذي خضت معه أفضل فترات مسيرتي".
وأضاف: "بعد أول موسم لي في المقاولون العرب سجلت 12 هدفًا، وهداف الدوري حينها كان محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك قد سجل 13 هدفًا".
وتابع: "الزمالك تقدم بعرض لضمي، وعقدت جلسة مع أحمد رفعت، نجم الزمالك السابق، ولكن مسئولي المقاولون العرب تمسكوا باستمراري في صفوف الفريق".
وأتم رضا الويشي تصريحاته قائلًا: "تعلمت من عماد متعب الكثير، أنا أحبه كثيرًا، هو يركز في الملعب فقط، ولا يتحدث كثيرًا، ويتحرك في منطقة الجزاء بشكل غير عادي، وهو يحب الخير للجميع".

مواد متعلقة

«ولاد رزق 3» يسطر المشاهد الأخيرة بعد نجاح الجزأين الأول والثانى

فينجادا يكشف دوره في كواليس أزمة سبورتنج لشبونة ومفاوضات الزمالك

طارق السيد يكشف عن مدرب الزمالك الجديد وجهازه المعاون

طارق السيد يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقات الزمالك

كواليس الزمالك في 100عقبة..البلجيكي هويفكينز الزمالك ليس حقل تجارب ومن دفع غرامة لشبونة

كواليس الرتوش الأخيرة في مفاوضات باوك اليوناني مع أحمد نادر السيد

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

عبدالله جمعه خارج حسابات الزمالك في معسكر الإمارات
الجريدة الورقية