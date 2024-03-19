اجتماعً لدفع العمل بالمشروعات القومية في محافظة البحيرة

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة اجتماعاً بشأن دفع العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض محافظة البحيرة، وذلك بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أن المحافظة تُولى إهتماماً بالغاً لتنفيذ المشروعات القومية المنفذة بزمام المحافظة وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، حيث يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها والعمل على حل المشكلات التي قد تعوق تنفيذها.

مؤكداً أن الدولة وفرت كل السبل الممكنة لتوفير مستوي معيشي لائق لأبنائها وذلك من خلال مشروعات تنموية عملاقة تشهدها الدولة.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية، لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، الأمر الذي يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

وأضاف اللواء محمد شوقي بدر، أن ما تم ضخه من إستثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة.

حيث شهدت المحافظة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 تنفيذ 9306 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 141 مليار و300 مليون جنية، تم الإنتهاء من 6768 مشروع بتكلفة إجمالية 78 مليار و 600 مليون جنية، و جاري العمل بـ 2538 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليار و700 مليون جنية.