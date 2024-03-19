حسين ياسر المحمدي: مواجهة فيوتشر في الكونفدرالية هي الأفضل للزمالك لهذه الأسباب

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة فيوتشر في دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية هي الأفضل للفريق في هذا الدور لتفادي الإرهاق في السفر للدول الأفريقية.

قال حسين ياسر المحمدي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، أن فيوتشر فريق مميز من أندية القمة في مصر، إلا أن مواجهته تعد هي الأفضل للقلعة البيضاء لعدة اعتبارات فنية.

وسرد، لعب المباراتين في مصر يوفر الكثير من الجهد على لاعبي الزمالك بدلا من السفر للدول الإفريقية وتفادي فرصة اللعب في نهار رمضان.

وأكمل، فيوتشر ليس فريقا غامضا بالنسبة للزمالك، حيث يعد كتابا مفتوحا للجهاز الفني ولاعبي الفريق، عكس المنافسين الآخرين.

وتطرق المحمدي للحديث حول رؤيته الفنية للبرتغالي جوزيه جوميز، مؤكدا أن المدير الفني يحتاج لمزيد من الوقت لخلق التجانس بين اللاعبين الجدد والقدامى، مطالبا الجميع بمساندته.