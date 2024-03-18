الأهلي يستضيف سيراميكا كليوباترا بدوري الجمهورية للناشئين

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2007، اليوم الاثنين مع ضيفه سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.

وصعدت 10 فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية 2007، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك، الإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.