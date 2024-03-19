محافظ القليوبية يجري بجولة مسائية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار بمدن طوخ وشبين القناطر

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم الاثنين جولة تفقديه لمتابعة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المستقر المصحوب بأمطار شهدتها المحافظة اليوم ولتسهيل الحركة المرورية بمدينتي طوخ وشبين القناطر.

استهلّ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار بمدينه شبين القناطر حيث تم الدفع من قبل شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبيه ب ٤ عربات كسح ٥ متر وعدد ١نافوري ٣متر كما تم الاستعانه ب ٦ عربات كسح ٦ متر من مجلس مدينه شبين القناطر وخلال الجوله لاحظ المحافظ بوجود تجمع من المياه داخل محكمه شبين القناطر الجزئيه ومستشفي شبين القناطر المركزي وعلي الفور وجه بشفط المياه فورا.

وخلال الجولة وجه الهجان بسرعة رفع الاشغالات من عدد من شوارع شبين القناطر موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفي مدينه طوخ تابع المحافظ أعمال شفط مياه الأمطار علي كوبري المرور ونفق مشتهر ونفق الحدادين حيث تم الدفع من قبل شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبيه بعدد اربع سيارات كسح وخلال الجولة، وجه المحافظ، بتكثيف أعمال رفع المياه ومواصلة العمل على مدار الـ 24 ساعة، لحين الانتهاء من رفع المياه من شوارع مركزي شبين القناطر وطوخ وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

جاء ذلك بحضور كل من خالد العرفي رئيس مجلس مدينه شبين القناطر وحماده وهدان نائب رئيس مجلس مدينه طوخ ومديري فرع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بطوخ وشبين القناطر.

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