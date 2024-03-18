من المطبخ الفلسطيني.. حضري الكنافة النابلسية وقدميها على سفرة رمضان

الكنافة النابلسية من الحلويات الفلسطينية اللذيذة والتي يعشقها الجميع، فتتميز بحشوة الجبنة المختلفة عن باقي الحشوات التقليدية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها في المنزل لتقديمها على سفرة رمضان.

الكنافة النابلسية

طريقة عمل الكنافة النابلسية

المقادير

- عجينة كنافة : نصف كيلو

- السمنة : 10 ملاعق كبيرة

- صبغة الكنافة : ربع ملعقة كبيرة

- صنوبر : حسب الرغبة

- فستق حلبي : حسب الرغبة

- جبنة نابلسية : حسب الحاجة

- جبنة : نصف كيلو (مجدولة محلاة)

- شربات : حسب الرغبة

طريقة التحضير

اطحني عجينة الكنافة في محضر الطعام.

ذوّبي السمنة والصبغة على النار وأضيفي ملعقتي شربات، ثم افركي العجينة جيداً وقومي بوضع ¾ الكمية في الصينية واتركي ربع للوجه.

وزّعي كمية من الصنوبر والفستق الحلبي.

اعصري الجبن، جيداً من الماء ووزّعيها فوق الصنوبر والفستق ثم وزّعي الباقي من عجين الكنافة.

ضعي الصينية في الفرن على حرارة 190 إلى 200 وحركي الصينية كل 3 دقائق تقريباً تحتاج لمدة 20 دقيقة حتى تذوب الجبنة.

اقلبي الكنافة وسقّيها بالقطر البارد وزيّنيها بالمكسرات ثم أعيديها إلى الفرن لمدة 10 دقائق على حرارة هادئة وقدميها.

طريقة عمل الشربات

المكونات

كوب ونصف سكر لكل كوب ماء

طريقة التحضير

1-ضيفى السكر للماء البارد وابتعدى عن الماء الفاتر أو الدافئ تمامًا حتى لا ينتج عنهما حبوب سكر تؤدى إلى تلف الحلوى.

2-قومى بتقليب الماء والسكر قبل وضعهم على النار، واحضرى فرشاة مطبخ وبلليها بالماء البارد، وامسحى الوعاء من فوق مستوى الشربات.

3- ضعى الوعاء على النار، واضبطيه على نار هادئة

4-بعدما تحصلين على القوام المناسب للشربات، قومى بعصر نصف ليمونة، وملعقة صغيرة من الفانيليا، كما يمكنك إضافة عود من القرفة.

5- قومى بترك الوعاء يغلى لمدة 5 دقائق، ثم قومى بنزعه من على النار.

6-انتظرى حتى يبرد الشربات وضيفيه إلى أصناف الحلوى المختلفة، ويجب مراعاة إضافة الشربات الساخن أو البارد وفقًا لنوع الحلوى.