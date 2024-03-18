طريقة تحضير فتة الباذنجان باللحمة المفرومة| سهلة ولذيذة

فتة الباذنجان باللحمة المفرومة من الأطباق التي يمكنك إعدادها بجانب الطبق الرئيسي في عزومات رمضان، كما تتميز بمذاقها المختلف واللذيذ التي يحبه الجميع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

طريقة عمل فتة الباذنجان باللحمة المفرومة

المقادير

- لعمل الصوص الأبيض :

زبادي : كوب

الطحية : 2 ملعقة كبيرة

الثوم : فصّان (مفروم)

بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

ملح : حسب الرغبة

سماق : حسب الرغبة

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- لحم مفروم : 250 غراماً

- الباذنجان : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع لمكعبات)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- الزيت : حسب الحاجة

- ملح : حسب الرغبة

- بهارات : حسب الرغبة

- الخبز : 2 رغيف (صمون)

طريقة التحضير

طريقة تحضير فتة الباذنجان باللحم المفروم: في البداية نقوم بتحضير وعاء مناسب.

نضيف القليل من الزيت مع البصل، ونقلب لمدة دقيقة.

نضيف اللحم ونقلب لمدة 3 دقائق حتى يتغير لون اللحم.

نضيف قطع الطماطم، والثوم، والبقدونس، والملح، والتوابل، ثم نتركه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

نقطع الخبز ونقليه في زيت ساخن، ثم نصفيه جيداً ونتركه جانباً.

نقوم بقلي الباذنجان وتصفيته جيداً من الزيت.

نقوم بإضافة الباذنجان إلى خليط اللحم المفروم، ونقلب حتى يمتزج الباذنجان باللحم.

طريقة عمل صوص الأبيض: نقوم بخلط الزبادي مع الطحينة، والثوم، وعصير الليمون، والملح ونقلب جيداً.

نحضر طبق تقديم، ثم نضع الخبز أولاً.

نسكب عليه خليط اللحم بالباذنجان، ونوزعه بشكل مرتب.

نقوم بإضافة الصوص الأبيض ونزينه بالبقدونس المفروم، والصنوبر، والخبز المحمص، ونرش السماق على الوجه.