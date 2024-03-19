وكيل صحة الشرقية يجازي المدير المناوب بمستشفى القنايات المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الاثنين، مرور مفاجئ على مستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، يرافقه مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

تفقد وكيل الوزارة؛ الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، والذي تم التشغيل التجريبي له العام الماضي بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون و١٥٠ ألف جنيه، دعم من ميزانية المديرية، وقام وكيل الوزارة بمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين بالاستقبال، موجهاً بسرعة توفير جهاز حاسب آلي وتفعيل التسجيل الالكتروني للحالات المترددة على القسم، وتلاحظ خلال زيارته التفقدية عدم تواجد المدير المناوب المكلف بالإشراف على المستشفى فترة النوبتجية، فقرر مجازاته بخصم ثلاثة أيام من الراتب، مؤكدا أهمية سرعة إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى والمصابين، وتقديم الخدمة الطبية لهم بجودة عالية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى وتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية لهم بها، موجهاً بسرعة عمل عرض لأحد المرضى على استشاري مخ وأعصاب، مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد قسم العناية المركزة للأطفال، وقسم الأطفال، وأعمال التطوير الجارية بقسم الباطنة، كما حرص على الاستماع إلى المرضى بقسم الكلى الصناعى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.