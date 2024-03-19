محافظ الشرقية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء اليوم الاثنين، المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة، بما يحقق الحفاظ علي مقدرات الدولة والصالح العام للمواطنين.

رحب محافظ الشرقية بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة ومرافقوه للمحافظة، مؤكداً أهمية الدور القضائي بمختلف الهيئات والجهات القضائية، في حل المنازعات وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية، في إطار من القانون من أجل تحقيق العدالة الناجزة والصالح العام للمواطنين.

وأثنى المحافظ على دور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، والدفاع عن حقوق الدولة، وحماية الممتلكات العامة، ومحاربة الفساد الإداري أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حائط صد قانوني منيع لشتى طرق الإعتداء على المال العام أو مصالح الشعب المصري.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة حرص الأجهزة القضائية على العمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الإستقرار والعدل بين المواطنين، مثمناً مجهودات المحافظ وما تشهده المحافظة من تقدم وتطور لإحداث تنمية شاملة بكافة القطاعات المختلفة، للإرتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

تطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردوده علي المواطنين، كما تم التطرق لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ الشرقية ورئيس هيئة قضايا الدولة الدروع التذكارية تقديرا لدور كلا منهما في الحفاظ على مقدرات الدولة، والارتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والمستشار عبد الرزاق شعيب والمستشار سامي محمدي عضوا المجلس الأعلى لقضايا الدولة، والمستشار محمد حسن الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد لرئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد سعد المشرف العام على مكتب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد للعلاقات العامة، والمستشار محمد جمعة رئيس فرع الشرقية اول، والمستشار خالد جودة رئيس فرع الشرقية ثان، والمستشار مسعد الرفاعي رئيس فرع الشرقية ثالث، والمستشار نبيه فوزي الخضيري رئيس القسم القضائي بالمحافظة، والمستشارين بهيئة قضايا الدولة بالمحافظة.