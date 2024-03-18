قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص متهمين بالإتجار وتصنيع الألعاب النارية بالفيوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهم كمية من الألعاب النارية وأدوات التصنيع بلغت أكثر من 1.8 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم.

ضبط ورشة تصنيع للألعاب النارية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم من ضبط سيارتي "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة الشواشنة مُحمل عليهما (65 كرتونة ألعاب نارية بداخلها أكثر من 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهة قائدي السيارتين ("لهما معلومات جنائية") قررًا بتحصلهما على المضبوطات من (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية.. وبحوزته (10 كرتونة ألعاب نارية بداخلها 250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام- 100 كيلو جرام من خامات التصنيع- أدوات التصنيع).. وبمواجهته أقر بتصنيعه وحيازته للمضبوطات بقصد التربح منها.



وبلغ إجمالي الألعاب النارية المضبوطة 1.8 مليون صاروخ مختلف الأشكال والأحجام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.