علامات خلل وظائف الكلى

هناك بعض العلامات التحذيرية التي تظهر على الكليتين التي يجب الانتباه لها، لأنها قد تكون علامة على خلل وظائف الكلى.

أسباب خلل وظائف الكلى





وفقا لتقرير نشر في موقع ذا صن ، تحذر الكثير من العلامات عند ظهورها مبكرا بانخفاض حاد في وظائف الكلى وبدأها في عدم قدرتها على أداء مهامها الأساسية، بعضها تظهر على البول جديدة من حيث اللون أو الرائحة أو القوام أو طريقة التبول لابد من الانتباه إليها، فضلا عن الانتفاخ او التورم الذي قد يصيب الأطراف مثل الساق او الاصابع او القدم او الأيدي دلالة على أن الكليتين لا يستطيعان تصريف السوائل أو السموم الزائدة في الجسم، كذلك إذا عانى الشخص من إرهاق حاد وإجهاد شديد دون القيام بأية مجهود فهو يرتبط في العادة بمشكلات في الكلى.

ـ إذا عانى الشخص من أيه زيادات في البول غير مرغوبة مثل الدماء او التبول على شكل رغوات أو فقاعات أو أيه لزوجة في البول.

في الوقت نفسه، إذا قام الشخص بعمل تحليل كانت نسب الفسفور وفيتامين د والكالسيوم عنده في تغير غريب وفي اختلالات شديدة يلاحظها الطبيب وهي دلالة على مشكلات في الكلى ووظائفها.