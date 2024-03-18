المنتخب الأوليمبي "كامل العدد" فى أول تدريباته بالسعودية استعدادا لبطولة غرب آسيا

أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبه الأول فى مدينة الاحساء استعدادا لنظيره الإماراتى و هى المباراة المقرر إقامتها الاربعاء ببطولة غرب آسيا ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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واكتملت عناصر المنتخب الأوليمبي فى تدريب اليوم بمشاركة المحترفين الثلاثة : عمر فايد وبلال مظهر ومصطفي أشرف.

تدريبات المنتخب الأولمبي

ووصلت البعثة إلى مقر إقامتها بمدينة الأحساء فى الثالثة عصرا وحصل اللاعبون على قسط من الراحة ثم تناولوا وجبة الإفطار بعد صيام يوم شاق تخلله رحلة سفر من القاهرة إلى الدمام استغرقت نحو ثلاثة ساعات ثم استقلت اتوبيسا إلى فندق الإقامة استغرق نحو ساعتين ونصف الساعة .

شهد المران الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب رفقة اللواء مشهور عضو المجلس وحرص خلاله ميكالى المدير الفني على مراجعة الخطة وشرح بعض الجمل الفنية واختتمه بتقسيمة بين فريقين .