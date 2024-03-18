ستاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف لقاء المنتخب الوطني ونيوزيلندا في افتتاح النسخة الأولى من "كأس عاصمة مصر"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استضافة ستاد مصر بالعاصمة الإدارية لقاء المنتخب المنتخب الوطني و منتخب نيوزيلندا في افتتاح النسخة الأولى من "كأس عاصمة مصر"، والتي تضم منتخبات "مصر، تونس، كرواتيا ونيوزلاندا"خلال الفترة من (٢٢-٢٦) مارس الجاري.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن بطولة "كأس عاصمة مصر" تُعدّ حدثاً رياضياً هاماً يُقام لأول مرة، ويُقام على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحد أحدث وأكبر الملاعب في مصر، والذي تم افتتاحه مؤخراً، ونثق في أنه سيكون مسرحاً رائعاً للبطولة.

وتدعو وزارة الشباب والرياضة الجماهير المصرية لحضور المباراة وتشجيع المنتخب الوطني في افتتاح هذه البطولة الودية.



جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد امس اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة النسخة الأولى من "كأس عاصمة مصر" بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة تذكرتي.