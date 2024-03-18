أسباب غريبة لعدم الإنجاب لدى الشباب

في تحذير مهم، أصدرت مجموعة من الأطباء في روسيا تنبيهاً بشأن مشاكل صحية قد تؤثر على قدرة الشباب على الإنجاب، حيث تشير دراسة حديثة إلى وجود تأثير كبير للصحة السلوكية والأمراض المزمنة على هذه القدرة.

أسباب عدم الإنجاب

وفقاً لما نقله موقع صحيفة "هيلث شوت"، فإن الباحثين وجدوا أن مشاكل مثل إدمان الكحول والتصلب المتعدد يمكن أن تؤدي إلى عدم الإنجاب لدى الرجال في سن مبكرة.

بينما تشير النتائج أيضاً إلى أن النساء قد لا تنجب بسبب أمراض المناعة الذاتية والالتهابات مثل التصلب المتعدد واضطرابات القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2، خاصةً إذا تم تشخيصهن في سن مبكرة من العمر. وأظهرت الدراسة أيضاً وجود قائمة طويلة تضم 74 حالة مختلفة يمكن أن تزيد من احتمالات العقم لدى الرجال والنساء في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك الاضطرابات السلوكية والإعاقات، مثل الفصام والشلل الدماغي، وإدمان الكحول والمخدرات واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.

وتشمل الحالات الأخرى التي ترتبط أيضاً بزيادة معدلات عدم الإنجاب، ارتفاع ضغط الدم واضطرابات تخثر الدم والعدوى المهبلية وعدم انتظام فترات الحيض. ولاحظ الباحثون أيضاً أن النساء اللواتي كانت أعمارهن بين 16 و20 عاماً عندما تم تشخيص إصابتهن بالسمنة، كانت أكثر عرضة للعقم مقارنة بالنساء اللواتي تم تشخيصهن في مرحلة البلوغ المبكر.

وفيما يتعلق بالرجال، فوجد الباحثون أن المشاكل العقلية كانت الأكثر تأثيراً، بينما كانت المشاكل الأيضية والغدد الصماء، مثل مرض السكري، الأكثر تأثيراً على معدلات عدم الإنجاب لدى النساء.