الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع أطقم الدفاع المدني إطفاء حريق مجمع الشفاء بغزة

قال الدكتور رائد النمس، المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في مجمع الشفاء تدهور بشكل كبير بسبب اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمجمع، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المجمع مرارًا وتكرارًا لإعادته إلى حالة من الفوضى.

وأضاف في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية": "أسفر هذا الاقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي عن سقوط شهداء وجرحى، كما أن حريقاً شب في أحد الأقسام، وحاولت قوات الاحتلال منع إطفاءه من قبل قوات الدفاع المدني بقصد الإضرار بجميع أقسام المستشفى".

وتابع: “خلال العدوان الإسرائيلي الطويل، واجه الفلسطينيون صعوبات كبيرة في توفير الرعاية الطبية للجرحى والمرضى، وحتى أولئك الذين يحتاجون إلى تدخل طبي، ونحن الآن نتحدث عن 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة، وحتى تلك المستشفيات التي ما زالت تعمل تعاني من نقص كبير في الموارد”.