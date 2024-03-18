الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل ضابط في لواء ناحال الإسرائيلي خلال اقتحام مجمع الشفاء.. صورة

الجندي الإسرائيلي
الجندي الإسرائيلي القتيل

أعلنت مصادر عبرية، أن الجندي القتيل الذي قتل خلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي بغزة، هو الرقيب "ماتان فينوجرادوف"، 20 عامًا من القدس وهو مقاتل في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال.

الرقيب "ماتان فينوجرادوف"

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، طلب اليوم الاثنين من جميع المدنيين المتواجدين في حي الرمال ومجمع الشفاء الطبي ومحيطه بالمغادرة فورًا باعتبارها "منطقة قتال خطيرة"، وفق الناطق باسم الجيش ومنشورات ألقيت من طائرة مسيرة على منطقتي الرمال والنصر.

 

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، فجر الاثنين، أنه يُنفّذ عملية تستهدف مستشفى الشفاء بمدينة غزّة. وأشار الجيش في بيانه إلى أن جنودا "يُنفّذون حاليا عملية دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء"، مضيفا أن "العمليّة تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المستشفى من جانب مسؤولين كبار من إرهابيي حماس"، بحسب تعبيره.

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