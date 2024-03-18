الإثنين 18 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

25 مصليا يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 25 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة.

وأدى صلاة التراويح والعشاء 25 ألفا مصليٍ في المسجد الأقصى المبارك في ظل تعنت إسرائيلي وتشديد الإجراءات الأمنية في محيط المسجد.

 

وأعلنت وكالة "وفا" أن آلاف المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الأجواء الباردة واستمرار سقوط الأمطار.

وأضافت وفا، أنه رغم محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة دخول الشبان على أبواب البلدة القديمة من القدس، وإخضاعهم للتفتيش.

 

 

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