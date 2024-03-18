رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد المشروعات القومية

قام اليوم المهندس أحمد اسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بمرور ليلى لمتابعة الأعمال بالمشروعات القومية بالمدينة وكذا أعمال الصيانة والإنارة والزراعة والنظافة بمختلف الأحياء، وتفقد الحي 16 والذي يضم عدد 433 عمارة بإجمالى ١٠٣٩٢ وحده بالاضافة الى مدرسة تعليم اساسى ومدرسة تجريبى ومركز طبى وحضانة وعدد ٢ سوق تجارى.

وتفقد اسكان بديل العشوائيات بمنطقة الحى الـ١٤ والذى يضم عدد ٩٦ عماره بأجمالى ٣٣٦٠ وحده وعدد ٩٦ وحده اداريه وعدد ٩٦ محل تجارى بالاضافه الى مدرسه تعليم اساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانه، وشدد على الشركات بضروره الالتزام بالبرنامج الزمنى الخاص بنهو أعمال المشروع بأفضل جوده واتقان فى الاداء.

كما تم المرور على سكن مصر بمنطقة ال ٢٦٠٠ فدان، واستمع لمطالب السكان وشدد سيادته على إدارة النظافة ضرورة المتابعة الدورية لأعمال النظافة للحفاظ على المظهر العام كما وجه سيادته إدارة الزراعة بضروره التجميل للمسطحات الخضراء والاستمرار في الحفاظ على ما تم تحقيقه من تطوير كما شد رئيس الجهاز على أهمية متابعة أعمال الصيانة الدورية للعمارات.

وفى نهايه الجوله اصدر رئيس الجهاز تكليفاته للإدارات المعنيه بالجهاز بضروره التواصل المستمر والفعال مع السكان والعمل على تلبيه جميع مطالبهم فى القانون واللوائح المنظمه للعمل.