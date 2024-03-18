عادل حنفي يشيد بإعادة إطلاق مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إنه حرصًا من وزارة الخارجية المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج ، وتحقيق إستقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء ( العمل - الدراسة - العلاج - وخلافه) ، ونظراً لتلقي وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول أمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية فقد أعلنت الخارجية المصرية في بيانها اليوم بأنه سيتقرر فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية أعتباراً من 1 مايو 2024 لمدة شهرين .

حيث يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية ، على أن يتم إستقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد أعتباراً من سن (18عاماً) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (30عاماً) ، وكذا ممن تجاوزوا سن (30عاماً) لتسوية موقفهم النجنيدي طبقاً للموقف ، على أن تكون البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع ، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة على العنوان https://www.tagneedinit.gov.eg/.

كما أهابت وزارة الخارجية المصرية بالمواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال المبادرة .

وأشاد حنفي بحرص الدولة المصرية على رعاية أبناؤها بالخارج في جميع المجالات تحت قيادة حكيمة تراعي مصالح المواطنين المقيمين بالخارج ، كما أنه لا يمكن أن يغفل دور البعثات الدبلوماسية بالخارج (سفارة/قنصلية) والتطور الذي تشهده من الرقمنة التى يحرص عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً ، ومراعاة الحفاظ على كرامة المصري بالخارج والمطالبة بحقوقه .

وأضاف، كما أنه سيكون لبعثات مصر الدبلوماسية بالخارج دور مهم وأساسي في مبادرة تسوية الأوضاع التجنيدية للمواطنين المقيمين بالخارج، بحيث يعتد بشهادة معتمدة من البعثات الدبلوماسية بتواجد الشاب بالخارج ، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة ، كما أنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم يتم تسوية موقفهم التجنيدي .