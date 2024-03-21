ضبط 100 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية استهدفت العديد من المحلات والأنشطة المختلفة بمدينة بنها للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية.



وأسفرت الحملة عن ضبط مخزنين ملح طعام الأول عثر به على 70 طن والثانى علي 30 طن بمنطقة شبلنجة التابعة لمدينة بنها وبالكشف عليه تبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضرين آخرين عدم وجود شهادات صحية ومحضرين حيازة منتج مجهول المصدر غير صالح للاستهلاك الآدمي.



كما تم تحرير 21 محضر عبارة عن كافيتريا بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم توافر اشتراطات صحية وحيازة سكر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص وكذلك عدد من المحاضر لأصحاب محال لعدم الإعلان عن الأسعار وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.