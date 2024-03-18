استمرار رفع آثار الأمطار من نفق طوخ بالقليوبية

فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة التعامل الفورى والسريع لرفع اثار الأمطار وتحت إشراف مباشر من اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ استطاعت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ والاشتراك مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بطوخ من رفع اثار الأمطار والتغلب عليها من داخل الأنفاق بمدينة طوخ.

وشهدت الأنفاق سيولة مرورية وسهولة فى الحركة ففى نفق الشهيد محمد جمال الاكشر “ مشتهر ”، كما شهدت حركة المرور سيولة مرورية فى الاتجاهين بعد رفع بؤر تجمع المياة تماما ولا يوجد اثار لمياة الأمطار داخل النفق وفى نفق الحدادين شهدت حركة السير سهولة وعدم التكدس بعد رفع اثار الأمطار فيما تم توجية سيارات شفط المياه بالتمركز والجاهزية المسبقة لحين انتهاء تلك الموجة خلال الساعات القادمة.