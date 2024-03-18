مدير تعليم الإسكندرية يفتتح مبادرة "كتف في كتف"

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين الموافق 18 من مارس 2024م. بمتابعة العملية التعليمية بمدرسة سيد درويش الابتدائية بإدارة وسط، وذلك بحضور رحاب جابر القائم بأعمال مدير عام الإدارة وإبراهيم عبد الله رئيس مجلس أمناء الإدارة وأبناء رجل الخير الحاج المرحوم إبراهيم الحمامي الممثل القانوني لأصحاب المدارس الخاصة بالإسكندرية سابقًا ومديري المراحل التعليمية ونجلاء حسن مدير الخدمات التربوية ومدير المشاركة المجتمعية، وافتتح مبادرة ( كتف في كتف ) التي أطلقتها إدارة وسط بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المدارس الخاصة لتوفير السلع الأساسية في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك معرض خيري مجاني متميز يشمل ملابس وأحذية وزي مدرسي وغير ذلك من المعروضات .

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة العملية التعليمية وتنظيم معارض "أهلا رمضان" وإبراز دور المشاركة المجتمعية.

كما أشاد مدير المديرية بفكرة المبادرة والكميات المتوفرة من السلع وكذلك المعرض الخيري المجاني وقدَّم شكره وتقديره لأسرة الحاج إبراهيم الحمامي وللمشاركة المجتمعية بإدارة وسط وثمّن جهود جميع المشاركين والقائمين على تنظيم المبادرة .

وقدَّم توجيه رياض الأطفال بوسط الإسكندرية استعراضًا وطنيًّـا ( كتف في كتف ) وفقرات رمضانية متميزة .