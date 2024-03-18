رئيس جامعة بنها يشارك طلاب المدن الجامعية حفل إفطار رمضان

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وقيادات الجامعة والمدن الجامعية ، مساء اليوم الاثنين، في حفل الإفطار الجماعي للطلاب بالمدن الجامعية.



وخلال الحفل، هنأ رئيس الجامعة، الطلبة والعاملين وقيادات الجامعة بشهر رمضان الكريم، معربا عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب.

ودار رئيس الجامعة حوارا مع الطلاب للاستماع الي اقتراحاتهم ومدي رضائهم عن الخدمات التي تقدم اليهم بالمدن الجامعية باعتبار أن المدن الجامعية هو بيتهم الثاني.

وقال الجيزاوي إن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة تساهم في فتح آفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة مما يسهم في التواصل المستمر كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.



من جانبه أكد الدكتور تامر سمير أن إدارة الجامعة وقيادتها حرصت على المشاركة في حفل الافطار الجماعى لطلاب المدن الجامعية وذلك احتفالا بشهر رمضان الكريم لتعزيز التواصل بين قيادات الجامعة وطلابها.

وشهد رئيس الجامعة ومرافقوه بعد الافطار المبارة النهائية للكرة الخماسية بين طلاب المدن الجامعية بكفر سعد ببنها وطلاب المدن الجامعية بشبرا، وفي الختام قام رئيس الجامعة ومرافقوه بتكريم الفريق الفائز وذلك في إطار تشجيع الطلاب علي ممارسة الانشطة الطلابية.