ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، ستوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" في الهرم، وتوالت النيابة التحقيق .

ضبط استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" في الهرم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيا، ومحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الاستوديو، وأمكن ضبط مالك الاستوديو – مقيم بمحافظة الدقهلية، كما تم ضبط وحدتي مونتاج وتسجيل صوتي "بدون ترخيص" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

تجديد حبس البلوجر سلمى الغزولي وأفراد أسرتها بتهمة النصب على عملائها

كما امرت جهات التحقيق بالمنوفية ، تجديد حبس البلوجر سلمى الغزولي وأفراد أسرتها 45 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على عملائها في ملايين الجنيهات، وذلك بعد القبض عليها وعدد من أفراد.

وأوضح محامي الضحايا، أنه تم اليوم نظر جهات التحقيق تجديد حبس البلوجر سلمى الغزولي، على خلفية اتهامات وجهت لها في عشرات المحاضر بتهمة النصب في ملايين الجنيهات من عملاء كانت تتعامل معهم من خلال شبكة التواصل الاجتماعي.

وأكدت سلمى الغزولي خلال التحقيقات أنها بدأت تجارتها الإلكترونية بطريقة الجيفت كارد، وهي أن العميل يشتري منتج ويعود له جزء مما دفعة مرة أخرى ويستفاد بالمنتج سواء لنفسه أو تسويقه.

وتطور الأمر مع البلوجر سلمى الغزولي خريجة كلية الصيدلة والمقيمة حسب بطاقتها في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبدأت في تشغيل واستثمار أموال الآخرين بنسب وأرباح كبيرة فكانت تعطي على مبلغ الـ20 ألف جنيه ألفين جنيها شهريا، واستمر ذلك لأشهر عديدة وكانت منتظمة في السداد للعملاء، وبسبب سهولة الربح بالنسبة لعملائها اقنعوا أقاربهم بالدخول والاستثمار مع سلمى الغزولي.

وعمل مع سلمى الغزولي كل من المتهمين المقبوض عليهم شقيقتها وشقيقها وزوج شقيقتها واثنين من أخوالها، وكانت الضربة القاسمة لها عندما فوجئ العملاء عدم تحويل الأرباح الشهرية لها، وبعد محاولات معها وتركها منزلها حرر العشرات من مختلف المحافظات محاضر رسمية ضدها بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية