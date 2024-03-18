امرت جهات التحقيق بالمنوفية ، تجديد حبس البلوجر سلمى الغزولي وأفراد أسرتها 45 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على عملائها في ملايين الجنيهات، وذلك بعد القبض عليها وعدد من أفراد.

تجديد حبس البلوجر سلمى الغزولي وأفراد أسرتها بتهمة النصب على عملائها

وأوضح محامي الضحايا، أنه تم اليوم نظر جهات التحقيق تجديد حبس البلوجر سلمى الغزولي، على خلفية اتهامات وجهت لها في عشرات المحاضر بتهمة النصب في ملايين الجنيهات من عملاء كانت تتعامل معهم من خلال شبكة التواصل الاجتماعي.

وأكدت سلمى الغزولي خلال التحقيقات أنها بدأت تجارتها الإلكترونية بطريقة الجيفت كارد، وهي أن العميل يشتري منتج ويعود له جزء مما دفعة مرة أخرى ويستفاد بالمنتج سواء لنفسه أو تسويقه.

وتطور الأمر مع البلوجر سلمى الغزولي خريجة كلية الصيدلة والمقيمة حسب بطاقتها في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبدأت في تشغيل واستثمار أموال الآخرين بنسب وأرباح كبيرة فكانت تعطي على مبلغ الـ20 ألف جنيه ألفين جنيها شهريا، واستمر ذلك لأشهر عديدة وكانت منتظمة في السداد للعملاء، وبسبب سهولة الربح بالنسبة لعملائها اقنعوا أقاربهم بالدخول والاستثمار مع سلمى الغزولي.

وعمل مع سلمى الغزولي كل من المتهمين المقبوض عليهم شقيقتها وشقيقها وزوج شقيقتها واثنين من أخوالها، وكانت الضربة القاسمة لها عندما فوجئ العملاء عدم تحويل الأرباح الشهرية لها، وبعد محاولات معها وتركها منزلها حرر العشرات من مختلف المحافظات محاضر رسمية ضدها بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية

قرار جديد بشأن محاكمة المتهمين في قضية الدواء الكبرى

كما قررت محكمة جنح الجمارك بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين،تأجيل محاكمة 45 متهمًا في قضية الدواء الكبرى، بتهمة الترويج لأدوية غير مرخصة، ممنوع تداولها داخل مصر، لجلسة الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

تبين من تحقيقات القضية، جلب المتهمين الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدّعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة بأكثر من 450 ألف جنيه.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اتجار المتهمة «حنان.ع»، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.

وبافتعال محاولة شراء من خلال أحد المصادر السرية، أمكن ضبطها أثناء تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من حقيبة داخل السيارة التي كانت تقودها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.