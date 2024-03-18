الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة.. النقابة العامة لصيادلة تستقبل رئيس هيئة الدواء

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت النقابة العامة لصيادلة مصر الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية،  خلال زيارته اليوم الأثنين ١٨/٣/٢٠٢٤ للنقابة، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة، يأتى ذلك فى إطار الحرص على التعاون المشترك بين النقابة والهيئة لمناقشة قضايا مهنة الصيدلة وايجاد حلول لها.

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إنذار على يد مُحضر لرئيس غرفة الجيزة بسبب شعبة الصيادلة

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دورات تدريبية لرفع كفاءة الصيادلة بجميع المحافظات


وذلك بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة للصيادلة والتى تضم الأستاذ الدكتور عبدالناصر بدوى سنجاب، الأستاذة الدكتورة فاتن عبدالعزيز فتح الله، النائب الدكتور كريم بدر حلمى، وبحضور السادة نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات.

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