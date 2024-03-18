للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة.. النقابة العامة لصيادلة تستقبل رئيس هيئة الدواء

استقبلت النقابة العامة لصيادلة مصر الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال زيارته اليوم الأثنين ١٨/٣/٢٠٢٤ للنقابة، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة، يأتى ذلك فى إطار الحرص على التعاون المشترك بين النقابة والهيئة لمناقشة قضايا مهنة الصيدلة وايجاد حلول لها.



وذلك بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة للصيادلة والتى تضم الأستاذ الدكتور عبدالناصر بدوى سنجاب، الأستاذة الدكتورة فاتن عبدالعزيز فتح الله، النائب الدكتور كريم بدر حلمى، وبحضور السادة نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات.