هربوا أدوية سرطان وهمية بـ 450 ألف جنيه.. قرار جديد بمحاكمة المتهمين في قضية الدواء الكبرى

قررت محكمة جنح الجمارك بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين،تأجيل محاكمة 45 متهمًا في قضية الدواء الكبرى، بتهمة الترويج لأدوية غير مرخصة، ممنوع تداولها داخل مصر، لجلسة الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

هربوا أدوية سرطان وهمية بـ 450 ألف جنيه.. قرار جديد بشأن محاكمة المتهمين في قضية الدواء الكبرى

تبين من تحقيقات القضية، جلب المتهمين الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدّعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة بأكثر من 450 ألف جنيه.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اتجار المتهمة «حنان.ع»، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.

وبافتعال محاولة شراء من خلال أحد المصادر السرية، أمكن ضبطها أثناء تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من حقيبة داخل السيارة التي كانت تقودها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.

تصادم سيارتين نقل يعطل المرور بقها

كما شهد طريق مصر- الإسكندرية الزراعي في محافظة القليوبية ، حادث تصادم سيارتين نقل مطلع كوبري قها مما تسبب في توقف وتعطل الطريق وانتقلت أجهزة النجدة والمرور لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات وتسيير الطريق.

تلقي اللواء محمد البطوطي مدير مرور القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على كوبري قها وتعطل الطريق الزراعي اتجاه القاهرة.

انتقلت أجهزة المرور والنجدة وتبين تصادم سيارتين نقل على مطلع كوبري قها اتجاه القاهرة مما تسبب في توقف الحركة المرورية بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية