شريف منير: الكوميديا في بقينا اتنين مختلفة ورانيا يوسف موهوبة

أعرب الفنان شريف منير عن سعادته بقرار عرض مسلسل بقينا اتنين، في النصف الثاني من السباق الرمضاني 2024، مؤكدا أن العمل اجتماعي لايت يحتوي على حكايات من واقع المجتمع المصري.

وأردف شريف منير، أن الصدفة وضعت المسلسل على خريطة دراما رمضان، برغم كونه معد في الأساس للعرض خارج الموسم، ولكن الظروف التي أحاطت بالعمل أجلت عرضه ليدخل سباق دراما رمضان، وسط كوكبة من المسلسلات المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني.

وقال شريف منير، أنه سعيد بالتعاون الثاني مع المنتج كريم أبوذكري، بعدما حقق مسلسلهم الأول "إيجار قديم" نجاح كبير العام الماضي، مشيرا أنه يتفائل بالتعاون مع شركة k media، كما أبدى سعادته بالتعاون مع المخرج طارق رفعت، مؤكدا أنه مخرج صاحب بصمة ولديه رؤية فنية ثاقبة.

وعن تعاونه مع رانيا يوسف، قال شريف منير: "رانيا يوسف فنانة عظيمة وموهوبة، وملتزمة جدا في عملها وتعمل بشغف وحب"، مضيفا أن الشخصية التي تقدمها رانيا يوسف في الأحداث ستكون مفاجأة للجمهور، لأنها لم تقدم شخصية تشبهها من قبل.

وأكد شريف منير، أن مسلسل بقينا اتنين، ملئ بالأحداث الشيقة والجاذبة للجمهور، كاشفا أن المؤلفة أماني التونسي موهوبة وكتبت سيناريو مميز جدا وأحداث تتلاقى كثيرا مع الواقع في طبيعة العلاقة الزوجية وتفاصيلها.

وأوضح أنه برغم وجود الكثير من التفاصيل الكوميدية في الأحداث والمواقف، إلا أن الكوميديا في العمل تشبه الواقع وتتلاقى مع أغلب العلاقات الأسرية، مؤكدا أن شخصية "أدهم" في العمل جديدا تماما عليه ولم يقدمها من قبل.

تفاصيل مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين، مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت تشويقي كوميدي، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض خصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.