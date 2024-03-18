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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

22 إبريل.. محاكمة متهم عرض طفلًا للبيع بقصر النيل

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بتأجيل محاكمة المتهم بالاتجار بالبشر إلى جلسة 22 إبريل المقبل، لحضور المحامي المتهم في قصر النيل.

22 إبريل.. محاكمة المتهم عرض طفلًا للبيع  بقصر النيل

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيمن عبدالخالق، ممدوح حلمي، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد سيد.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 8091 لسنة 2023 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 352 لسنة 2023 كلي، عن قيام المتهم وائل عطية بالاتجار بالبشر بعرض طفل على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للبيع، وتم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

 إصابة سيدة سودانية بالعجوزة

 كماتعرضت  سيدة سودانية للاصابة ،  بإصابات خطيرة خلال إنقاذ طفلتيها من داخل “أسانسير” تعطل بهما بين طابقين في عقار بمنطقة العجوزة.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده تعطل مصعد، ووجود مصابة بداخلة داخل عقار بمنطقة العجوزة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة “روفيدا”، (40 سنة)، ربة منزل، تحمل جنسية دولة السودان، ومصابة  بنزيف بالمخ وكسور بضلوع القفص الصدري، وحالتها الصحية حرجة للغاية، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات، تبين أن المصابة مقيمة فى شقة مجاورة للعقار الذى شهد الواقعة، وخلال زيارتها لشقيقتها وصعودها في “الأسانسير” مع ابنتيها حدث عطل بالمصعد بين الطابقين السادس والسابع،  وتمكنت من إخراج ابنتيها من المصعد، وخلال خروجها حدث احتكاك بين المصعد وجسدها ما أدى إلى إصابتها ولا يمكن استجوابها، وبسؤال زوجها، أيد ما جاء بالتحريات، وتحرر محضر بالواقعة.

 

 

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