إصابة سودانية بعد إنقاذ طفلتيها من مصعد متعطل بالعجوزة

تعرضت سيدة سودانية للاصابة ، بإصابات خطيرة خلال إنقاذ طفلتيها من داخل “أسانسير” تعطل بهما بين طابقين في عقار بمنطقة العجوزة.

بعد إنقاذ طفلتيها من مصعد متعطل .. إصابة سيدة سودانية بالعجوزة

وتلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده تعطل مصعد، ووجود مصابة بداخلة داخل عقار بمنطقة العجوزة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة “روفيدا”، (40 سنة)، ربة منزل، تحمل جنسية دولة السودان، ومصابة بنزيف بالمخ وكسور بضلوع القفص الصدري، وحالتها الصحية حرجة للغاية، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات، تبين أن المصابة مقيمة فى شقة مجاورة للعقار الذى شهد الواقعة، وخلال زيارتها لشقيقتها وصعودها في “الأسانسير” مع ابنتيها حدث عطل بالمصعد بين الطابقين السادس والسابع، وتمكنت من إخراج ابنتيها من المصعد، وخلال خروجها حدث احتكاك بين المصعد وجسدها ما أدى إلى إصابتها ولا يمكن استجوابها، وبسؤال زوجها، أيد ما جاء بالتحريات، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع ربة منزل وإصابة طفلتها صدمهما قطار أثناء عبورهن السكة الحديد بالغربية

كما لقيت ربة منزل مصرعها وإصابة طفلتها ،في مدينة قطور بمحافظة الغربية، بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهن السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى قطور المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم على قضبان السكة الحديد في نطاق مركز قطور وأنباء عن حالة وفاة ومصاب.

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية ، وتم الدفع بسيارتي إسعاف وتبين مصرع سيدة تدعى ملك.ر.ب وإصابة ابنتها صدمهم قطار أثناء عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى قطور المركزي وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.