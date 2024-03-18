لقيت ربة منزل مصرعها وإصابة طفلتها ،في مدينة قطور بمحافظة الغربية، بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهن السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى قطور المركزي.

مصرع ربة منزل وإصابة طفلتها صدمهما قطار أثناء عبورهن السكة الحديد بالغربية

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم على قضبان السكة الحديد في نطاق مركز قطور وأنباء عن حالة وفاة ومصاب.

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتم الدفع بسيارتي إسعاف وتبين مصرع سيدة تدعى ملك.ر.ب وإصابة ابنتها صدمهم قطار أثناء عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى قطور المركزي وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

مصرع عامل وإصابة 8 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون فى حادث إنقلاب سيارة محملة عمال على طريق "الروبيكى - بدر" وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة عمال على طريق "الروبيكى - بدر" وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.