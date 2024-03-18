الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تقدم بوابة الوفد، بثا مباشرا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر، اليوم الاثنين، في تاسع ليالي شهر رمضان المبارك.

صلاة التراويح في الأزهر

وتعد صلاة التراويح ودروسها الحدث الأبرز الذي ينظمه الجامع الأزهر كل عام بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، مع نقلها مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تؤدى صلاة التراويح هذا العام بواقع 20 ركعة يوميًّا، يؤديها 12 قارئًا، مع تنظيم «درس التراويح».

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