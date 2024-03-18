إعادة تشغيل معدية النيل بمطاي بعد عملية الصيانة

تابع على مدار الساعة المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، شمال محافظة المنيا ، أعمال صيانة معدية النيل التابعة للوحدة المحلية بمطاي ، مشددا على سرعة الإنتهاء بكفاءة عالية ، وفحص شامل لوسائل السلامة والصحة المهنية للمعدية .

وتعد معدية النيل بمطاي ، والتي تنقل المواطنين والمركبات ، من شرق النيل والعكس لقرية الشيخ حسن وتوابعها ، إحدى القرى التابعة لمجلس قروي أبوعزيز ، احد وسائل النقل الضرورية والحياتية للمواطنين ، والتي تنقل المزارعين من قرى غرب النيل إلى الضفة الشرقية ، وكذلك الطلاب والتلاميذ والمعلمين ، وموظفي الوحدة الصحية من اطباء وممرضات وعاملين ، فهي شريان الحياة لما يزيد عن 100 ألف مواطن .

الأمر الذي سارع من اجله رئيس مركز ومدينة مطاي ، إلى إصدار تعليمات مشددة بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة بكفاءة عالية على أيدي فنيين ومتخصصين بمهارة عالية ، موصيا في نفس الوقت بمراقبة كافة وسائل السلامة والصحة المهنية ، من أطواق النجاة ، وغلق الأبواب ، وطفايات الحريق ، وصلاحية ترخيص المعدية ، والملاحين العاملين عليها ، حفاظا على ارواح المواطنين .

وعبر المواطنيين عن شكرهم وتقديرهم للجهود الحثيثة للمهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، في سرعة إنهاء أعمال الصيانة لمعدية النيل ، في وقت قياسي وبدقة وكفاءة عالية ، مشيدين بروح التعاون والتفاهم التي نشأت سريعا ما بين المواطنين وتفاني رئيس المركز ، في تخفبف الأعباء عن كاهل البسطاء .