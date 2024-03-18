الإثنين 18 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إعادة تشغيل معدية النيل بمطاي بعد عملية الصيانة

تشغيل معدية النيل
تشغيل معدية النيل بمطاي

تابع على مدار الساعة المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، شمال محافظة المنيا ، أعمال صيانة معدية النيل التابعة للوحدة المحلية بمطاي ، مشددا على سرعة الإنتهاء بكفاءة عالية ، وفحص شامل لوسائل السلامة والصحة المهنية للمعدية .

وتعد معدية النيل بمطاي ، والتي تنقل المواطنين والمركبات ، من شرق النيل والعكس لقرية الشيخ حسن وتوابعها ، إحدى القرى التابعة لمجلس قروي أبوعزيز ، احد وسائل النقل الضرورية والحياتية للمواطنين ، والتي تنقل المزارعين من قرى غرب النيل إلى الضفة الشرقية ، وكذلك الطلاب والتلاميذ والمعلمين ، وموظفي الوحدة الصحية من اطباء وممرضات وعاملين ، فهي شريان الحياة لما يزيد عن 100 ألف مواطن .

 

الأمر الذي سارع من اجله رئيس مركز ومدينة مطاي ، إلى إصدار تعليمات مشددة بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة بكفاءة عالية على أيدي فنيين ومتخصصين بمهارة عالية ، موصيا في نفس الوقت بمراقبة كافة وسائل السلامة والصحة المهنية ، من أطواق النجاة ، وغلق الأبواب ، وطفايات الحريق ، وصلاحية ترخيص المعدية ، والملاحين العاملين عليها ، حفاظا على ارواح المواطنين .

وعبر المواطنيين عن شكرهم وتقديرهم للجهود الحثيثة للمهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، في سرعة إنهاء أعمال الصيانة لمعدية النيل ، في وقت قياسي وبدقة وكفاءة عالية ، مشيدين بروح التعاون والتفاهم التي نشأت سريعا ما  بين المواطنين وتفاني رئيس المركز ، في تخفبف الأعباء عن كاهل البسطاء .

 

الجريدة الورقية