بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في تاسع ليالي رمضان

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في المدينة المنورة، اليوم السبت، في الليلة التاسعة من شهر مضان المبارك.

و‏استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5,225,231 مصليا وزائرا، لأداء الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

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وبينت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الأول من رمضان أن (414,878) زائرا تشرفوا بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما.

كما أدى (134,447) زائرا و(107,697) زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأن (10,482) من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصصة لهم خلال الأسبوع الماضي.

كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بلغات عدة (110,412) زائرا من جنسيات مختلفة.

فيما استفاد (12,279) شخصا من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي. في حين استقبلت المعارض والمتاحف (4,567) مستفيدًا.

كما قُدم (149,149) إهداء منوعا للزائرين والزائرات، إضافة إلى (648,411) خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.