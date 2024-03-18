مكتبة مدرسة المستقبل بالفيوم تحصد مركز ثالث جمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام المكتبات) فى مسابقة المكتبات النموذجية للمرحلة الإعدادية التى نظمها الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفازت مكتبة مدرسة المستقبل الرسمية الإعدادية للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية ، بالمركز الثالث للمرحلة الإعدادية ، على مستوى شمال الصعيد - القطاع الرابع

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة لإدارة مدرسة المستقبل للغات، وكذلك رسالة شكر وتقدير الى هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ، و سوزان شيلابي موجة عام المكتبات بالمديرية، وأمال حسنى موجة أول مكتبات شرق ، وفريق العمل بتوجية المكتبات بإدارة ومدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية.

اعلان نتيجة مسابقة الرائد المثالى..

ومن جهه اخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة المسابقة القومية (الرائد العام) المثالى "مديرو المدارس" للمراحل الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) والتى ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي". تم إعلان نتيجة، مديري مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وفازت إيمان عويس اسماعيل - مدير مدرسة عبد الله بهنس الابتدائية - إدارة شرق الفيوم التعليمية - مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بالمركز الثانى، في المسابقة القومية (الرائد العام) المثالى على مستوى الجمهورية.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة الى إيمان عويس وذلك لتحقيق مركز متميز على مستوى الجمهورية فى المسابقة ، وكذلك قدمت الشكر والتقدير لفريق العمل بمديرية التربية والتعليم ، عبدالنبي مصطفى كمال موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية، و أميرة محمد حسين مدير الاتحادات الطلابية بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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