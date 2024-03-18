وكيل تعليم الفيوم تتابع أعمال الصيانة فى مدرسة النور للمكفوفين

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، مدرسة النور للمكفوفين بمدينة الفيوم ، للوقوف على ما تم من أعمال الصيانة التي تقوم بها جمعية المصري الأصيل بمبنى إقامة الطلاب، بحضور مها قرني مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، والدكتورة ياسمين محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية .

وفي سياق متصل ، قامت وكيل الوزارة بزيارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية - فرع الفيوم ، وكان فى استقبالها المهندس محمد حسين مدير عام فرع الفيوم للأبنية التعليمية، وتم تنسيق العمل في الفترة القادمة بين فرع الهيئة والمديرية واستعراض التحديات في الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها في المستقبل.

ندوات توعية …

من جهه اخرى نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بالتعاون مع التأمين الصحي بالفيوم، ندوات تثقيفية وتوعوية لزيادة الوعي بالتغذية السليمة لكل من المعلمين وأولياء الأمور ، بحضور محمد عبدالفتاح مدير إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية ، ومسئولي التأمين الصحي ، وعدد من المعلمين وأولياء الأمور.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. وفى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة للتأمين الصحي ومعهد التغذية ، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية بمحافظات الفيوم وأسوان والمنيا وقنا.

تم تنظيم الندوة بقاعة التدريب بمدرسة الشهيد ياسر كمال تمام - إدارة شرق الفيوم التعليمية ، وتستمر الندوات خلال الفترة من الأثنين 18 مارس وحتى الخميس 21 مارس .

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